Защитник «Краснодара» Арутюнян: «Тормена и Коста могут дать советы»

Защитник «Краснодара» Георгий Арутюнян поделился мнением о партнерах по обороне Викторе Тормене и Диего Косте.

«Языковой барьер все-таки дает о себе знать, если говорить о каком-то плотном взаимодействии с более опытными ребятами на моей позиции. Но иногда, конечно, Тормена и Коста могут дать какие-то советы. Стараюсь чему-то у них научиться», — цитирует Арутюняна Legalbet.

Арутюнян в этом сезоне провел за «быков» 4 матча.