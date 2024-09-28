«Локомотив» — «Спартак»: Воробьев забил третий гол железнодорожников

«Локомотив» забил третий гол в ворота «Спартака» в матче 10-го тура РПЛ — 3:1.

На 58-й минуте отметился Дмитрий Воробьев, для которого мяч стал 5-м в этом сезоне РПЛ.