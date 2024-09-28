«Локомотив» — «Спартак»: Самошников оформил дубль

Читать «СЭ» в

«Локомотив» вышел вперед в домашнем матче со «Спартаком» в 10-м туре РПЛ — 2:1.

Гол на 36-й минуте забил Илья Самошников, для которого мяч стал вторым в этой встрече.