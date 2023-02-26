Защитник «Краснодара» Алонсо рассказал о целях команды на вторую часть сезона

Защитник «Краснодара» Хуниор Алонсо рассказал «СЭ» о целях команды во второй части сезона.

«Улучшать наши показатели, чтобы занимать более высокие позиции. Посмотрим, что у нас будет к лету», — сказал Алонсо «СЭ».

«Краснодар» в 17 матчах Российской премьер-лиги набрал 25 очков и ушел на зимнюю паузу на восьмой строчке турнирной таблицы.