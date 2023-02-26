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Форвард «Сочи» Мелкадзе не жалеет о том, что не пытался уехать в Европу

Алина Савинова
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Нападающий «Сочи» Георгий Мелкадзе рассказал, что не пытался уехать в один из европейских клубов.

«Если бы я реально хотел уехать из России, наверное, нашел бы себе клуб послабее, чем «Сочи». Вариантов не было, потому что я сам не просился, не искал. Но после чемпионата Европы в 2015 году мог попробовать. Если бы тогда захотел, то, наверное, смог найти себе команду. Но понятно, что по силе это мог быть, например, даже не «Лион». Многие начинают с малого, и это нормально», — приводит «РБ Спорт» слова Мелкадзе.

Также он ответил на вопрос, жалеет ли о том, что не было попытки попробовать себя в Европе.

«Нет. Точно не жалею обо всем, что было в прошлом. Иначе могло быть и хуже», — добавил форвард.

Мелкадзе стал игроком «Сочи» в 2022 году. В текущем сезоне чемпионата России 25-летний футболист провел 14 матчей, отметился 5 голами и одной результативной передачей.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/georgij-melkadze-ne-zhaleyu-chto-ne-py-talsya-uehat-v-evropu-inache-moglo-by-t-i-huzhe/
Георгий Мелкадзе
Футбол
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