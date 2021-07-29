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Защитник Кечкеш прокомментировал переход в «Нижний Новгород»

21:09
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Защитник сборной Венгрии Акош Кечкеш прокомментировал переход в «Нижний Новгород».

— Как состоялся твой переход в «Нижний Новгород»?

— По окончании контракта с «Лугано» у меня было несколько предложений от различных клубов. Но, посоветовавшись со своим агентом и со своей семьей, я решил заключить контракт с «Нижним Новгородом».

Нижегородский клуб играет в РПЛ, а это очень высокий уровень. Мы поговорили с главным тренером «Нижнего Новгорода» Александром Анатольевичем Кержаковым, он произвел на меня приятное впечатление, но, что самое главное, наши взгляды на игру совпали. А это для меня очень важно, — приводит слова венгра пресс-служба «Нижнего».

— Какие твои первые впечатления от города?

— Я прибыл в Нижний вчера вечером, и у меня еще не было возможности полюбоваться видами города. Но в интернете я видел и стадион, и тренировочную базу. А сегодня воочию убедился в том, что стадион «Нижний Новгород» удивительный!

А теперь хочется как можно скорее выйти на это футбольное поле. Будем своей игрой приносить радость нижегородским болельщикам, — сказал Кечкеш.

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Иван Шитик все материалы автора

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