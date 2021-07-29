Мелкадзе: «Реализация «Спартака» должна наладиться в матче с «Крыльями Советов»

Нападающий «Спартака» Георгий Мелкадзе поделился ожиданиями от матча 2-го тура Тинькофф РПЛ против «Крыльев Советов».

«Спартак» всегда уделяет особое внимание реализации, потому что результат очень важен для нас. Мне кажется, реализация должна наладиться в следующем матче.

Доволен своей игрой на сборах, но главное — брать очки в сезоне. «Спартаку» нужно показать игру, которую все от нас ждут.

Для меня главное — командные задачи. Очень хочу стать чемпионом со «Спартаком». Эту задачу надо выполнить», — сказал Мелкадзе в интервью клубной пресс-службе.

Матч «Крылья Советов» — «Спартак» состоится завтра, 30 июля, в Самаре. Начало встречи — в 19.00 по московскому времени.