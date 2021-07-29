Мелкадзе: «Реализация «Спартака» должна наладиться в матче с «Крыльями Советов»
20:50
Нападающий «Спартака» Георгий Мелкадзе поделился ожиданиями от матча 2-го тура Тинькофф РПЛ против «Крыльев Советов».
«Спартак» всегда уделяет особое внимание реализации, потому что результат очень важен для нас. Мне кажется, реализация должна наладиться в следующем матче.
Доволен своей игрой на сборах, но главное — брать очки в сезоне. «Спартаку» нужно показать игру, которую все от нас ждут.
Для меня главное — командные задачи. Очень хочу стать чемпионом со «Спартаком». Эту задачу надо выполнить», — сказал Мелкадзе в интервью клубной пресс-службе.
Матч «Крылья Советов» — «Спартак» состоится завтра, 30 июля, в Самаре. Начало встречи — в 19.00 по московскому времени.
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Как закончится РПЛ «Крылья Советов» — «Спартак»?
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