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Мелкадзе: «Реализация «Спартака» должна наладиться в матче с «Крыльями Советов»

20:50
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Нападающий «Спартака» Георгий Мелкадзе поделился ожиданиями от матча 2-го тура Тинькофф РПЛ против «Крыльев Советов».

«Спартак» всегда уделяет особое внимание реализации, потому что результат очень важен для нас. Мне кажется, реализация должна наладиться в следующем матче.

Доволен своей игрой на сборах, но главное — брать очки в сезоне. «Спартаку» нужно показать игру, которую все от нас ждут.

Для меня главное — командные задачи. Очень хочу стать чемпионом со «Спартаком». Эту задачу надо выполнить», — сказал Мелкадзе в интервью клубной пресс-службе.

 

Матч «Крылья Советов» — «Спартак» состоится завтра, 30 июля, в Самаре. Начало встречи — в 19.00 по московскому времени.

Крылья Советов - Спартак

 

Дополнительная информация:

https://spartak.com/videos/24419208/

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