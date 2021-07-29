«Ростов» близок к покупке за 2 миллиона евро датского защитника Максе

«Ростов» готов приобрести датского защитника «Брондбю» Андреаса Максе, сообщает BT.

По данным издания, «Ростов» заплатит за 27-летнего защитника 2 миллиона евро. Завтра 30 июля, футболист пройдет медосмотр для перехода в российский клуб.

Ранее сообщалось, что игроком также интересуется «Рубин». Transfermarkt оценивает футболиста в 2,5 миллиона евро. В прошедшем сезоне он провел 32 матча во всех турнирах и забил два гола.