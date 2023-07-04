«Оренбург» сыграл вничью с албанской «Эгнатией» в первом матче на сборах в Турции

«Оренбург» сыграл вничью с албанским клубом «Эгнатия» на сборах в Турции — 0:0.

Первый сбор оренбуржцев в Турции будет длиться до 7 июля — в этот день у команды запланирована еще одна контрольная игра с иранским «Трактором».

«Оренбург» также проведет второй сбор в Турции с 10 июля по 16 июля. На данный момент клуб еще не объявлял соперников, с которыми проведет товарищеские матчи в рамках второго сбора.

Оренбуржцы проводят сборы в Турции на базе «Фенербахче».