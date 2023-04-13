Защитник «Химок» Лео Андраде рассказал, что советовался с женой перед переездом в Россию

Бразильский защитник «Химок» Лео Андраде рассказал «СЭ» о процессе принятия решения о переходе в российский клуб.

— Как решились на переход в чемпионат России?

— Все было как обычно. Мы находились в Португалии с моей семьей, но тут поступило такое предложение. Я сел и обсудил это с супругой. Нам не составило труда прийти к согласию. Поэтому я решил переехать в Россию.

— Можете сравнить уровень португальского футбола с российским?

— Конечно же, разница большая есть, в борьбе, в динамике игры. Тем не менее все сводится к тому, что правила общие и везде есть свои особенности.

Соглашение с 24-летним бразильцем рассчитано до 2025 года. Ранее он выступал за «Коритибу», «Жувентуде» и «Маритиму».

На его счету пять матчей в РПЛ.