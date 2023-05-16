Защитник «Химок» Главчич считает, что Кукуляк справедливо удалил Денисова

Защитник «Химок» Неманья Главчич в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал эпизод с удалением защитника «Спартака» Даниила Денисова в матче 27-го тура РПЛ (1:1).

«У меня нет вопросов к арбитру. Для меня это вторая желтая. Если судья принял такое решение, значит, было нарушение», — сказал Главчич «СЭ».

После 27 туров «Химки» с 18 очками занимают 15-е место в турнирной таблице РПЛ.