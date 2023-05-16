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Сегодня, 18:15

Гришин не считает «Спартак» главным конкурентом ЦСКА в борьбе за второе место в РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший полузащитник ЦСКА Александр Гришин оценил шансы «армейцев» занять второе место по итогам текущего сезона РПЛ.

«Мне кажется, говорить пока рано, но шансы высоки. Впереди еще две стыковые игры с «Ростовом» и «Спартаком». Если сейчас «Спартак» обыграют, то команда уже будет в тройке и останется сыграть с «Ростовом» и «Краснодаром». Я считаю, что шансы выше, чем у «Ростова» и «Спартака». Вся борьба еще впереди. Интересно, как конкуренты проведут свои матчи. Сейчас надо идти от игры к игре. Будет большое дерби и нужно побеждать «Спартак», а дальше на эмоциях доигрывать чемпионат. Фаворитом является ЦСКА, потому что десять игр без поражений, команда на ходу. Будем надеяться, что займут второе место. ЦСКА будет бороться за золото в следующем сезоне? Еще говорить, наверное, рано. Если «Зенит» продаст условных бразильцев, то соответственно он встанет на уровень команд, которые идут за ним. Если бразильцы останутся, то «Зенит» будет фаворитом в этой гонке, а остальные опять будут догонять», — приводит слова Гришина «Спорт День за Днем».

На данный момент ЦСКА идет вторым в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 54 очка. «Спартак» с 50 очками расположился на 4-й строчке. В 28-м туре команды сыграют друг с другом. Матч пройдет 21 мая в 16.30 по московскому времени.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/grishin-ne-schitaet-spartak-glavnym-konkurentom-tsska-v-borbe-za-vtoroe-mesto-v-rpl
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 20 5 2 70-17 65
2
 ЦСКА 27 16 6 5 51-24 54
3
 Ростов 27 14 8 5 44-35 50
4
 Спартак 27 14 8 5 58-36 50
5
 Ахмат 27 14 4 9 44-34 46
6
 Краснодар 27 12 7 8 57-44 43
7
 Динамо 27 12 6 9 44-38 42
8
 Оренбург 27 12 3 12 50-52 39
9
 Сочи 27 11 4 12 36-48 37
10
 Локомотив 27 10 6 11 46-43 36
11
 Урал 27 8 6 13 29-42 30
12
 Факел 27 5 12 10 34-45 27
13
 Кр. Советов 27 6 8 13 27-43 26
14
 Пари НН 27 6 5 16 27-50 23
15
 Химки 27 4 6 17 25-59 18
16
 Торпедо 27 3 4 20 20-52 13
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20.05 14:00
Локомотив – Факел
 - : -
20.05 16:30
Торпедо – Динамо
 - : -
20.05 16:30
Оренбург – Зенит
 - : -
20.05 19:00
Ахмат – Химки
 - : -
21.05 14:00
Кр. Советов – Урал
 - : -
21.05 16:30
Спартак – ЦСКА
 - : -
21.05 19:00
Краснодар – Ростов
 - : -
22.05 19:00
Пари НН – Сочи
 - : -
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Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 18
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 17
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
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Гленн Бейл

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Локомотив

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