Гришин не считает «Спартак» главным конкурентом ЦСКА в борьбе за второе место в РПЛ

Бывший полузащитник ЦСКА Александр Гришин оценил шансы «армейцев» занять второе место по итогам текущего сезона РПЛ.

«Мне кажется, говорить пока рано, но шансы высоки. Впереди еще две стыковые игры с «Ростовом» и «Спартаком». Если сейчас «Спартак» обыграют, то команда уже будет в тройке и останется сыграть с «Ростовом» и «Краснодаром». Я считаю, что шансы выше, чем у «Ростова» и «Спартака». Вся борьба еще впереди. Интересно, как конкуренты проведут свои матчи. Сейчас надо идти от игры к игре. Будет большое дерби и нужно побеждать «Спартак», а дальше на эмоциях доигрывать чемпионат. Фаворитом является ЦСКА, потому что десять игр без поражений, команда на ходу. Будем надеяться, что займут второе место. ЦСКА будет бороться за золото в следующем сезоне? Еще говорить, наверное, рано. Если «Зенит» продаст условных бразильцев, то соответственно он встанет на уровень команд, которые идут за ним. Если бразильцы останутся, то «Зенит» будет фаворитом в этой гонке, а остальные опять будут догонять», — приводит слова Гришина «Спорт День за Днем».

На данный момент ЦСКА идет вторым в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 54 очка. «Спартак» с 50 очками расположился на 4-й строчке. В 28-м туре команды сыграют друг с другом. Матч пройдет 21 мая в 16.30 по московскому времени.