Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:28

Защитник «Фенербахче» Салаи зимой готов рассмотреть предложения из России

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Переход защитника «Фенербахче» Аттилы Салаи в Россию в зимнее трансферное не исключен, утверждает «РБ Спорт».

В летнее трансферное окно активно обсуждался возможный трансфер 24-летнего защитника «Фенербахче» в «Зенит». Сообщалось, что петербуржский клуб готов выложить за игрока 8-10 миллионов евро, тогда как турки хотели не менее 12 миллионов.

Зимой Салаи снова готов рассмотреть предложения из России, однако могут возникнуть сложности с «Фенербахче». Турки предпочли бы дождаться лета и окончания чемпионата. Чтобы склонить их к продаже, потенциальным кандидатам придется предложить сумму, вероятно, выше 12 миллионов.

В нынешнем сезоне Аттила Салаи провел 25 матчей в составе «Фенербахче», в которых отметился голом и результативной передачей.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 15 миллионов евро.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/salai-gotov-rassmotret-predlozheniya-iz-rossii-no-prioritet-letnij-transfer/
ФК Зенит
ФК Фенербахче
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Главная фанзона ЧМ-2022 — тоска и уныние. Особенно по сравнению с Россией на ЧМ-2018
Попал под поезд, но не сломался. Уникальный лучник из Бурятии стреляет без рук и ноги
Поляки возмутились речью жены Зеленского в Лондоне
В посольстве Украины в Мадриде прогремел взрыв
Еврокомиссия подтвердила удаление информации о 100 тыс. погибших в ВСУ
Что происходит с медициной в Приангарье
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
В «Оренбурге» довольны игрой команды в первой части сезона
В «Фенербахче» ответили, возможен ли переход защитника ЦСКА Виллиана Роши в турецкий клуб
Главный тренер «Фенербахче» провел телефонный разговор с Виллианом Рошей
В «Зените» не исключили проведение спаррингов с европейскими командами вместо турнира в Абу-Даби
«Краснодар» не заинтересован в подписании защитника «Куябы» Жоакима
Защитник «Локомотива» Кузьмичев: «В 2023 году мы будем радовать своих болельщиков»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В «Фенербахче» ответили, возможен ли переход защитника ЦСКА Виллиана Роши в турецкий клуб

В «Нижнем Новгороде» рассказали, что пока не искали соперников для матчей на зимних сборах
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости