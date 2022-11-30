Защитник «Фенербахче» Салаи зимой готов рассмотреть предложения из России

Переход защитника «Фенербахче» Аттилы Салаи в Россию в зимнее трансферное не исключен, утверждает «РБ Спорт».

В летнее трансферное окно активно обсуждался возможный трансфер 24-летнего защитника «Фенербахче» в «Зенит». Сообщалось, что петербуржский клуб готов выложить за игрока 8-10 миллионов евро, тогда как турки хотели не менее 12 миллионов.

Зимой Салаи снова готов рассмотреть предложения из России, однако могут возникнуть сложности с «Фенербахче». Турки предпочли бы дождаться лета и окончания чемпионата. Чтобы склонить их к продаже, потенциальным кандидатам придется предложить сумму, вероятно, выше 12 миллионов.

В нынешнем сезоне Аттила Салаи провел 25 матчей в составе «Фенербахче», в которых отметился голом и результативной передачей.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 15 миллионов евро.