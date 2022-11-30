В «Нижнем Новгороде» рассказали, что пока не искали соперников для матчей на зимних сборах

Спортивный директор «Нижнего Новгорода» Игорь Кудряшов рассказал, что клуб пока не выбрал команды, с которыми сыграет на предстоящих зимних сборах.

«Сборы в Турции у нас намечены. Пока поиском спарринг-партнеров мы не занимались, потому что мы ждем утверждения главного тренера, чтобы он составил сетку с порядком игр и датами. Потому уже будем заниматься партнерами», — цитирует Кудряшова Metaratings.ru.

После первой части сезона «Нижний Новгород» занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав в 17 турах 19 очков.