«Динамо» — «Ростов»: хозяева отыграли один мяч

«Динамо» забило первый гол в матче 22-го тура чемпионата России против «Ростова».

На 79-й минуте встречи отличился полузащитник бело-голубых Бителло. Для него этот гол стал пятым в текущем сезоне. На данный момент счет в игре 4:1 в пользу ростовчан.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Динамо» — «Ростов».