В «Зените» сообщили, что Мостовой вернулся к тренировкам в общей группе

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев сообщил «СЭ», что полузащитник Андрей Мостовой приступил к тренировкам в общей группе.

«Андрей занимается в общей группе», — сказал Медведев «СЭ».

12 октября главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, что 26-летний Мостовой получил травму в расположении сборной России.

В нынешнем сезоне полузащитник провел семь матчей за «Зенит» в РПЛ и четыре игры — в FONBET Кубке России. На его счету два гола и одна результативная передача.