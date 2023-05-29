Сазонов заявил, что счастлив играть в основном составе «Динамо»

Защитник «Динамо» Саба Сазонов в разговоре с «СЭ» высказался об игре за московский клуб.

«Я футболист, готов играть. Задача тренера ставить наиболее готового футболиста к этому матчу. Следовательно, раз я сегодня играл, значит, больше готов. Поэтому я только счастлив и делаю все, чтобы попадать в каждом матче в стартовый состав», — сказал Сазонов «СЭ».

В текущем сезоне 21-летний защитник провел 32 матча за бело-голубых во всех турнирах, отметившись одним голом.