Лаксальт: «Должны верить, что можем обойти «Зенит» и стать чемпионами»

Лаксальт оценил шансы «Динамо» на чемпионство в этом году

Защитник «Динамо» Диего Лаксальт подвел итоги матча 25-го тура Тинькофф Рпл против «Ахмата» (2:0).

«Для меня это была идеальная игра. Мы смогли забить хорошие голы, просто идеально. Мы поздравили Шунина в раздевалке. Вся команда сегодня хорошо поработала. Мы отметили все вместе. Но мы должны и дальше продолжать в таком духе.

Мы должны верить, что можем обойти «Зенит» и стать чемпионами РПЛ. Мы должны сделать все, чтобы выиграть это место», — заявил Лаксальт.

Подопечные Сандро Шварца одержали третью победу подряд в первенстве страны и занимают второе место в таблице, набрав 52 очка в 25 матчах. Аналогичное количество очков у лидирующего "Зенита", который проведет матч 25-го тура в субботу дома против екатеринбургского "Урала".