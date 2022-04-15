Талалаев: «У нас разный ресурс, но я благодарен своим игрокам»

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев высказался о возможностях команды после матча с «Динамо» в 25-м туре Тинькофф РПЛ (0:2).

— Первый тайм был очень хорошим, грамотно оборонялись. Но на 52 минуте вы меняете двоих игроков и получаете гол, не жалеете?

— Мы получили гол на 59 минуте. Мы все ходы записываем, знаем, что больше всего голов получаем в первые 15 минут после перерыва. Мы пробуем разные способы. И в перерыве мы проводим замены или не проводим вообще. Бывает, что 15-тиминутку проводим без замен. Мне нравится, как работают мои футболисты. Они демонстрируют свой уровень мастерства. У нас разный ресурс, но я благодарен своим игрокам.

Грозненский клуб занимает восьмое место в турнирной таблице с 32 очками. В следующем тура РПЛ «Ахмат» сыграет с «Сочи» 23 апреля.