«Для меня это непередаваемые эмоции». Шунин поблагодарил за церемонию перед матчем с «Ахматом»

Шунин поблагодарил «Динамо» за организованную торжественную церемонию в его честь

Голкипер «Динамо» Антон Шунин поделился эмоциями от церемонии, которая прошла в его честь перед матчем 25-го тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата» (2:0).

— Насколько приятно было получить награду из рук Валентины Тимофеевны перед матчем?

— Мне, конечно, было безумно приятно. Спасибо огромное клубу, что организовали такую встречу. Я очень часто общаюсь с Валентиной Тимофеевной и знаю, как ей сложно было приехать. Для меня это непередаваемые эмоции. Очень приятно, что она сегодня была на нашем матче. Рад, что в день рождение клуба мы выиграли. Мы просто не могли проиграть.

— Были какие-то наставления?

— У нас хорошие отношения. Мы достаточно часто общаемся, созваниваемся.

Перед началом встречи прошла символическая церемония вступления Шунина в «Клуб Льва Яшина», в котором присутствуют отечественные вратари, отыгравшие более 100 матчей на ноль в профессиональной карьере.

Супруга лучшего голкипера XX века по версии Международной федерации футбола (ФИФА) Валентина Яшина и серебряный призер чемпионата Европы 1972 года, ветеран «Динамо» Владимир Пильгуй вручили Шунину памятный кубок и майку.