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«Для меня это непередаваемые эмоции». Шунин поблагодарил за церемонию перед матчем с «Ахматом»

Шунин поблагодарил «Динамо» за организованную торжественную церемонию в его честь
Артем Бухаев
,  
Севастиан Терлецкий
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Голкипер «Динамо» Антон Шунин поделился эмоциями от церемонии, которая прошла в его честь перед матчем 25-го тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата» (2:0).

— Насколько приятно было получить награду из рук Валентины Тимофеевны перед матчем?

— Мне, конечно, было безумно приятно. Спасибо огромное клубу, что организовали такую встречу. Я очень часто общаюсь с Валентиной Тимофеевной и знаю, как ей сложно было приехать. Для меня это непередаваемые эмоции. Очень приятно, что она сегодня была на нашем матче. Рад, что в день рождение клуба мы выиграли. Мы просто не могли проиграть.

— Были какие-то наставления?

— У нас хорошие отношения. Мы достаточно часто общаемся, созваниваемся.

Перед началом встречи прошла символическая церемония вступления Шунина в «Клуб Льва Яшина», в котором присутствуют отечественные вратари, отыгравшие более 100 матчей на ноль в профессиональной карьере.

Супруга лучшего голкипера XX века по версии Международной федерации футбола (ФИФА) Валентина Яшина и серебряный призер чемпионата Европы 1972 года, ветеран «Динамо» Владимир Пильгуй вручили Шунину памятный кубок и майку.

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Антон Шунин
ФК Ахмат
ФК Динамо (Москва)
0
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1
 Зенит 24 15 7 2 55-23 52
2
 Динамо 25 16 4 5 45-24 52
3
 ЦСКА 24 13 4 7 36-24 43
4
 Сочи 24 13 3 8 37-25 42
5
 Краснодар 23 11 6 6 35-22 39
6
 Локомотив 23 10 7 6 33-29 37
7
 Кр. Советов 24 10 5 9 30-26 35
8
 Ахмат 25 10 2 13 29-34 32
9
 Спартак 24 8 6 10 27-32 30
10
 Ростов 24 7 7 10 39-41 28
11
 Н. Новгород 24 7 6 11 22-34 27
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 Рубин 24 7 4 13 31-43 25
13
 Химки 24 5 9 10 26-41 24
14
 Урал 24 4 9 11 15-25 21
15
 Уфа 24 4 9 11 22-34 21
16
 Арсенал 24 5 6 13 24-49 21
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