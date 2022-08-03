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Защитник «Динамо» Кутицкий о ситуации с Варелой: «Относимся с пониманием к тем, кто уезжает»

Защитник «Динамо» Кутицкий поделился мнением о ситуации с уходом Варелы из команды
Иван Торопцев
Корреспондент
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Защитник «Динамо» Александр Кутицкий поделился мнением об уходе Гильермо Варелы из команды.

«Варела не попрощался с игроками «Динамо»? Нет, почему, он на следующий день после игры с «Торпедо» приехал на базу и попрощался со всеми. Почему вокруг этой истории много шума? Наверное, потому что он не появился в команде в день игры с «Торпедо», никого не предупредив.
Пытаются ли российские футболисты убедить иностранцев, что им нечего бояться? Конечно, мы им говорили, что здесь с ними все будет в порядке, что их семьи в России в полной безопасности, что к ним относятся по-доброму. Но каждый решает для себя сам. Относимся с пониманием к тем, кто уезжает, желаем удачи», — приводит Metaratings слова Кутицкого.

Варела выступал за «Динамо» с октября 2020 года. 24 июля стало известно, что футболист без предупреждения покинул расположение клуба.

31 июля бразильский «Фламенго» объявил об аренде 29-летнего уругвайца у «Динамо». В ответ на это московский клуб выступил с заявлением, в котором сообщил, что никто не согласовывал эту сделку с бело-голубыми.

Источник: https://metaratings.ru/blog/u-menya-est-mechta-odnazhdy-vyvesti-dinamo-s-kapitanskoy-povyazkoy-intervyu-aleksandra-kutitskogo/
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