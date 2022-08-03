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Семак: «Ивану нужно еще адаптироваться и набрать свою форму»

Семак заявил, что вратарю Ивану нужно время для адаптации в «Зените»
Артем Бухаев
Корреспондент
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о ситуации с вратарями в команде. Также тренер поделился ожиданиями от матча 4-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ахматом».

«Вратарский вопрос? У нас стабильная ситуация. В плане возраста все очень неплохо. Одоевский сейчас хорошо выглядит, более уверенно, чем в начале сезона. Кержаков продолжает работать и не опускается ниже своего уровня. Ивану нужно еще адаптироваться и набрать свою форму. Мы будем искать возможности посмотреть его в деле, когда предоставится возможность.

Опасения в недооценке соперника всегда присутствуют. Это часть нашей работы. Команда нормально готовится, все забыли предыдущий матч. Мы готовимся только к «Ахмату». Все мысли только о нем», — сказал Семак.

Встреча петербуржцев с грозненцами состоится в субботу, 6 авгута. Игра пройдет в Грозном и начнется в 20.00 по московскому времени.

 

Сергей Семак
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Зенит
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 Спартак 3 2 1 0 9-3 7
3
 ЦСКА 3 2 1 0 7-2 7
4
 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
5
 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
6
 Ростов 3 1 2 0 4-3 5
7
 Химки 3 1 1 1 4-2 4
8
 Ахмат 3 1 1 1 4-4 4
9
 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
10
 Кр. Советов 3 1 1 1 5-6 4
11
 Оренбург 3 1 0 2 6-8 3
12
 Н. Новгород 3 0 2 1 3-6 2
13
 Локомотив 3 0 2 1 3-8 2
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