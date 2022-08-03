Семак: «Ивану нужно еще адаптироваться и набрать свою форму»

Семак заявил, что вратарю Ивану нужно время для адаптации в «Зените»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о ситуации с вратарями в команде. Также тренер поделился ожиданиями от матча 4-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ахматом».

«Вратарский вопрос? У нас стабильная ситуация. В плане возраста все очень неплохо. Одоевский сейчас хорошо выглядит, более уверенно, чем в начале сезона. Кержаков продолжает работать и не опускается ниже своего уровня. Ивану нужно еще адаптироваться и набрать свою форму. Мы будем искать возможности посмотреть его в деле, когда предоставится возможность.

Опасения в недооценке соперника всегда присутствуют. Это часть нашей работы. Команда нормально готовится, все забыли предыдущий матч. Мы готовимся только к «Ахмату». Все мысли только о нем», — сказал Семак.

Встреча петербуржцев с грозненцами состоится в субботу, 6 авгута. Игра пройдет в Грозном и начнется в 20.00 по московскому времени.