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Судейство

Сегодня, 19:05

ЭСК РФС: Иванов ошибочно назначил пенальти в матче «Спартак» — «Динамо»

Виктория Кравченко
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Сергей Иванов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Во вторник, 11 апреля, состоялось заседание экспертно-судейской комиссии, на котором было решено, что судья Сергей Иванов ошибочно назначил пенальти в матче 22-го тура РПЛ «Спартак» — «Динамо» (3:3).

«Решение ЭСК мотивировано тем, что незначительный контакт рукой со стороны игрока обороняющейся команды «Динамо» Элиэзера Дасы с игроком атакующей команды «Спартак» Романом Зобниным в борьбе за позицию в собственной штрафной площади, по мнению всех членов комиссии, не являлся наказуемым, так как он не препятствовал продвижению соперника, который преувеличил последствия этого контакта, инициировав падение на газон», — говорится в заявлении РФС.

11-метровый был назначен в ворота бело-голубых на 84-й минуте. Форвард «Спартака» Александр Соболев реализовал пенальти.

&laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Динамо&raquo;. «Спартак» — «Динамо»: судья ошибочно назначил пенальти в пользу красно-белых. Зобнин упал сам
Источник: https://rfs.ru/news/217907
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Сергей Иванов (судья)
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3
 Спартак 22 12 6 4 48-27 42
4
 ЦСКА 22 12 5 5 40-20 41
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 Ахмат 22 11 3 8 33-29 36
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