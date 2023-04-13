ЭСК РФС: Иванов ошибочно назначил пенальти в матче «Спартак» — «Динамо»

Во вторник, 11 апреля, состоялось заседание экспертно-судейской комиссии, на котором было решено, что судья Сергей Иванов ошибочно назначил пенальти в матче 22-го тура РПЛ «Спартак» — «Динамо» (3:3).

«Решение ЭСК мотивировано тем, что незначительный контакт рукой со стороны игрока обороняющейся команды «Динамо» Элиэзера Дасы с игроком атакующей команды «Спартак» Романом Зобниным в борьбе за позицию в собственной штрафной площади, по мнению всех членов комиссии, не являлся наказуемым, так как он не препятствовал продвижению соперника, который преувеличил последствия этого контакта, инициировав падение на газон», — говорится в заявлении РФС.

11-метровый был назначен в ворота бело-голубых на 84-й минуте. Форвард «Спартака» Александр Соболев реализовал пенальти.