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Наумов призвал Антона Миранчука не хвататься за соломинку

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов высказался о возможном переходе полузащитника красно-зеленых Антона Миранчука в турецкий «Бешикташ».

«Думаю, хвататься ему за это не стоит. Не нужно говорить, что надо хвататься за соломинку, он не утопающий. А рассмотреть вариант — почему бы нет. Дело в том, что сейчас осуждать наших футболистов за то, что они рвутся играть за рубеж, не стоит, потому что они все-таки хотят развивать карьеру. А в условиях изоляции России это крайне сложно. И есть предложения, чтобы выступать за границей, чтобы потом принимать участие в Лиге чемпионов, в Лиге Европы. Поэтому, наверное, Антона понять можно», — приводит слова Наумова «Газете.Ru».

По данным турецкого издания Sabah, 28-летний россиянин отказался продлевать соглашение с железнодорожниками.

Контракт Миранчука с «Локомотивом» истекает летом 2024 года. В этом сезоне футболист провел за железнодорожников 24 матча, забил 4 гола и отдал 5 результативных передач.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2024/01/17/22130881.shtml?updated
Антон Миранчук
Футбол
РПЛ
ФК Бешикташ
ФК Локомотив (Москва)
Николай Наумов
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3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
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 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
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 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
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 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
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12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
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