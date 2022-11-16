Защитник ЦСКА Щенников: «В каждом матче у нас много моментов, за исключением пары игр»

Защитник ЦСКА Георгий Щенников поделился мнением о результатах команды в текущем сезоне.

— Как тебе Федотов?

— Мне все нравится.

— Как оценишь первую часть чемпионата?

— Раз мы не в тройке лучших, то оценю на три. Что надо сделать, чтобы подняться выше в таблице? Больше тренироваться.

— ЦСКА часто не везет в последнее время. Что нужно сделать, чтобы это исправить?

— В каждом матче у нас много моментов, за исключением пары игр. Это просто вопрос реализации.

ЦСКА занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков в 17 матчах.