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16 ноября, 17:22

Защитник ЦСКА Георгий Щенников рассказал о своем будущем

Микеле Антонов
Корреспондент
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Защитник ЦСКА Георгий Щенников высказался о своем будущем.

— У тебя заканчивается контракт с ЦСКА. Остаешься ли ты в клубе?

— Пока никаких новостей нет, но хотелось бы остаться в ЦСКА.

— Сколько ты еще готов играть?

— Не загадываю. Самочувствие? Все отлично, я уже полностью восстановился. Расстраиваюсь ли я, что не выхожу на поле? Каждый футболист хочет играть.

31-летний россиянин является воспитанником ЦСКА. В текущем сезоне Щенников сыграл за армейцев три матча во всех турнирах и не отличился результативными действиями.

Георгий Щенников
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ФК ЦСКА (Москва)
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 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
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Зенит

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