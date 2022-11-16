Защитник ЦСКА Георгий Щенников рассказал о своем будущем

Защитник ЦСКА Георгий Щенников высказался о своем будущем.

— У тебя заканчивается контракт с ЦСКА. Остаешься ли ты в клубе?

— Пока никаких новостей нет, но хотелось бы остаться в ЦСКА.

— Сколько ты еще готов играть?

— Не загадываю. Самочувствие? Все отлично, я уже полностью восстановился. Расстраиваюсь ли я, что не выхожу на поле? Каждый футболист хочет играть.

31-летний россиянин является воспитанником ЦСКА. В текущем сезоне Щенников сыграл за армейцев три матча во всех турнирах и не отличился результативными действиями.