Защитник ЦСКА Роша: «Заболотный — замечательный игрок. Сегодня у него был шанс, и он им воспользовался»
Защитник ЦСКА Виллиан Роша прокомментировал победу над «Крыльями Советов» (4:0) в матче 19-го тура РПЛ.
— Игра выглядела слишком легко, действительно ли все было так просто?
— Мы прекрасно знали, что будет очень тяжелый матч, поэтому пытались воплотить наигранные комбинации на практике. Мы выполнили все, о чем нас просил главный тренер. И все его установки были воплощены в этом практическом исполнении. Поэтому нам удалось поразить ворота соперника и выиграть с таким крупным счетом.
— Насчет установки. В первом тайме почти все полевые показывали Акинфееву, чтобы он отдавал передачи верхом. Но он больше играл низом. Какую установку давал тренер?
— Необходимо было, чтобы мяч был под контролем. Необходимо было распаковывать защиту соперника, разыгрывать. И демонстрировать уверенность во всех эпизодах. Пытаться координировать движения для того, чтобы мяч оставался у нас, и мы доминировали.
— В этом матче забил Заболотный — впервые в РПЛ практически за полтора. Как-то поздравили его после матча?
— Антон — замечательный игрок, очень хорошо трудится. Работает на тренировках. Сегодня у него был шанс. И он им воспользовался. Он забил замечательный гол. Вся команда очень рада за него и все поздравляют его.
— Почему отмечали свой гол так, как будто забили победный мяч на 95-й минуте?
— Мы всегда отмечаем очень эмоционально. Мы все голы празднуем, и все ребята сплачиваются, обнимаются, чтобы предать друг другу уверенности и сил. Четвертый гол не был исключением. Я сам очень счастлив, что поразил ворота.
— В конце матча вы играли в три центральных защитника. Этот план был придуман во время матча, или вы его отрабатывали на тренировках?
— С учетом замены решили, что Саша Зделар останется играть по центру.
— Каково играть на неродной позиции?
— Я в распоряжении тренера, все абсолютно нормально. Когда приехал, играл справа. Потом по ситуации меня передвинули в центр. Поэтому я себя абсолютно комфортно чувствую на всех позициях.
ЦСКА прервал серию из трех поражений подряд в РПЛ и занимает пятое место в турнирной таблице с 32 очками. В следующем туре армейцы сыграют против «Зенита», матч состоится 19 марта.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|19
|15
|3
|1
|53-9
|48
|
2
|Спартак
|19
|12
|4
|3
|45-22
|40
|
3
|Ростов
|18
|10
|5
|3
|33-26
|35
|
4
|Динамо
|19
|9
|5
|5
|35-24
|32
|
5
|ЦСКА
|19
|9
|5
|5
|34-20
|32
|
6
|Ахмат
|19
|9
|2
|8
|30-29
|29
|
7
|Краснодар
|19
|8
|5
|6
|36-32
|29
|
8
|Оренбург
|19
|9
|1
|9
|38-40
|28
|
9
|Сочи
|19
|8
|4
|7
|29-36
|28
|
10
|Урал
|19
|7
|4
|8
|24-30
|25
|
11
|Кр. Советов
|19
|5
|5
|9
|20-30
|20
|
12
|Пари НН
|18
|5
|4
|9
|22-32
|19
|
13
|Локомотив
|19
|5
|4
|10
|24-35
|19
|
14
|Факел
|19
|1
|11
|7
|24-37
|14
|
15
|Химки
|19
|3
|4
|12
|19-40
|13
|
16
|Торпедо
|19
|1
|4
|14
|9-33
|7
|10.03
|19:00
|
Сочи – Оренбург
|0 : 4
|11.03
|14:00
|
Торпедо – Урал
|0 : 1
|11.03
|16:30
|
Спартак – Факел
|3 : 2
|11.03
|16:30
|
Ахмат – Локомотив
|0 : 1
|11.03
|19:00
|
Краснодар – Динамо
|3 : 1
|12.03
|14:00
|
Зенит – Химки
|3 : 2
|12.03
|16:30
|
ЦСКА – Кр. Советов
|4 : 0
|12.03
|19:30
|
Ростов – Пари НН
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|10
|1
|1
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|17
|1
|4
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|7
|1
|3