Мариу Фернандес стал «Джентльменом года»-2020

Защитник ЦСКА Мариу Фернандес получил награду «Джентльмен года-2020».

Премию с 1994 года ежегодно вручает газета «Комсомольская правда». Читатели определили тройку претендентов, в которую, помимо Фернандеса, вошли защитник «Спартака» Георгий Джикия и полузащитник «Ростова» Матиас Норманн. По итогам голосования жюри защитник ЦСКА опередил ближайшего преследователя — Георгия Джикию — на один голос (25:24).

В сезоне-2020/21 Фернандес провел за ЦСКА 14 матчей, на его счету 1 результативная передача.

В 2019 году обладателем премии стал полузащитник «Зенита» Юрий Жирков.