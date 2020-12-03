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Мариу Фернандес стал «Джентльменом года»-2020

08:35
Мариу Фернандес. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Мариу Фернандес. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Защитник ЦСКА Мариу Фернандес получил награду «Джентльмен года-2020».

Премию с 1994 года ежегодно вручает газета «Комсомольская правда». Читатели определили тройку претендентов, в которую, помимо Фернандеса, вошли защитник «Спартака» Георгий Джикия и полузащитник «Ростова» Матиас Норманн. По итогам голосования жюри защитник ЦСКА опередил ближайшего преследователя — Георгия Джикию — на один голос (25:24).

В сезоне-2020/21 Фернандес провел за ЦСКА 14 матчей, на его счету 1 результативная передача.

В 2019 году обладателем премии стал полузащитник «Зенита» Юрий Жирков.

Дополнительная информация:

https://www.kp.ru/daily/21712095/4331933/?utm_campaign=internal&utm_medium=section_sport_page%3D1&utm_source=quote_preview&utm_term=1

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