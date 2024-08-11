Защитник ЦСКА Круговой поставил победу над «Спартаком» выше «Зенита»

Защитник ЦСКА Данил Круговой в разговоре с «СЭ» поставил победу над «Спартаком» выше «Зенита».

— Ты пополнил стан армейцев. Но что для тебя будет принципиально важно: победа в дерби над «Спартаком» или «Зенитом»?

— Победа над «Спартаком», — сказал Круговой «СЭ».

26-летний защитник присоединился к ЦСКА летом этого года, когда завершился его контракт с «Зенитом». Круговой провел за армейцев 4 матча, отличившись двумя голевыми передачами.