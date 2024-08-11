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Сегодня, 15:00

Орлов: «Порой переживаю, что зенитовцы мало играют через Педро. Он способен на большее!»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» оценил результативность полузащитника «Зенита» Максима Глушенкова, который забил свой очередной гол в матче 4-го тура РПЛ с московским «Динамо» (1:0).

— Конечно, Глушенков очередной матч может занести себе в актив. Забил победный гол. Но ему все-таки надо понимать, что его будут и дальше провоцировать. Сегодня он на это поддался и получил желтую карточку. Видно, что характер у Максима не самый простой. Где-то, наверное, нужно сдерживать эмоции.

Кто остановит такого Глушенкова? Посмотрим. Но тут стоит говорить не только о нем, но и о партнерах. Какой шикарный пас ему выдал Педро! Молодой бразилец — хорош. Я даже порой переживаю, что через него мало играют. Он способен на большее! Может, партнеры где-то щадят его, берегут? Но Педро в состоянии делать разницу. Отлично сложен, здорово бежит, вынослив. Его физические данные важны особенно во втором тайме, когда защитники соперников уже подустали, — сказал Орлов «СЭ».

В шести проведенных во всех турнирах матчах за «Зенит» 25-летний Глушенков отметился девятью забитыми голами.

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Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Геннадий Орлов
Максим Глушенков
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 4 4 0 0 14-0 12
2
 Динамо 4 3 0 1 8-3 9
3
 Локомотив 4 3 0 1 11-5 9
4
 ЦСКА 4 2 1 1 9-3 7
5
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
6
 Пари НН 4 2 0 2 4-7 6
7
 Краснодар 4 1 3 0 3-2 6
8
 Оренбург 4 1 2 1 5-7 5
9
 Ростов 4 1 2 1 4-7 5
10
 Химки 4 1 1 2 5-7 4
11
 Акрон 4 1 1 2 6-7 4
12
 Рубин 4 1 1 2 7-10 4
13
 Динамо Мх 4 0 2 2 1-4 2
14
 Ахмат 3 0 2 1 1-6 2
15
 Факел 3 0 1 2 1-5 1
16
 Кр. Советов 3 0 0 3 1-10 0
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