Дивеев: «Забыл, как играть против Конате»

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев рассказал «СЭ» о подготовке к матчам.

— Вообще спокойно, просто готовлюсь к игре. Знаю, кто будет играть против меня. Примерно представляю, какие его движения, что он умеет и все. Вот, кстати, честно, забыл, как играть против Конате. Я помню, что он как Кордоба, чуть погабаритнее, но не так бежит, — сказал Дивеев «СЭ».

ЦСКА в матче за OLIMPBET Суперкубок России победил «Краснодар» (1:0). В матче 1-го тура РПЛ команда сыграла вничью с «Оренбургом» (0:0), а в игре 2-го тура ЦСКА победил «Ахмат» (2:1).