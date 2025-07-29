Дивеев — о словах Станковича про Дубай: «Мы в ЦСКА об этом не разговариваем»

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова тренера «Спартака» Деяна Станковича о поездке команды в Дубай в случае досрочного чемпионства.

— Станкович сказал, что отправит всю команду в Дубай, если за несколько туров до конца они выиграют чемпионство.

— Мы об этом не разговариваем. Мы живем от игры к игре. И идем так.

ЦСКА в матче за OLIMPBET Суперкубок России победил «Краснодар» (1:0). В матче 1-го тура РПЛ команда сыграла вничью с «Оренбургом» (0:0), а в игре 2-го тура одержала победу над «Ахматом» (2:1).