Дивеев: «В паузу буду восстанавливаться, еще не на сто процентов готов»

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев прокомментировал свою игру за команду в матче против «Зенита» (1:0) в 20-м туре РПЛ. Он был заменен на 32-й минуте.

— Сегодня сыграл 30-35 минут. Не было тяжести, усталости.

— Могло сказаться поле?

— Как говорит Карпин, поле одинаковое и для «Зенита», и для ЦСКА. В паузу буду восстанавливаться, готовиться. Еще не на сто процентов готов.

— Что с контрактом?

— Вопрос не ко мне. Я диалог с клубом не веду.