Газзаев: «Сложилось ощущение, что «Зенит» вышел на матч с ЦСКА с целью не проиграть»

Бывший главный тренер ЦСКА, победитель Кубка УЕФА-2005 Валерий Газзаев в интервью «СЭ» высказался о победе армейцев над «Зенитом» (1:0).

— Получил огромное удовольствие от игры ЦСКА! — говорит Газзаев. -Армейцы были гораздо сильнее «Зенита», быстрее, агрессивнее. Играли со страстью, с огромным желанием. У меня даже сложилось такое впечатление, что гости вышли на матч с одной целью — лишь бы не проиграть. Москвичи нейтрализовали всех ключевых футболистов «Зенита», действовали плотно, жестко, выигрывали большинство единоборств. Пожалуй, это был лучший матч ЦСКА в этом сезоне. Очень целостная игра с первой до последней минуты. Хозяева работали как единый механизм. Сразу было понятно, что они рассчитывают только на победу.

— Безупречный первый тайм в исполнении ЦСКА?

— Армейцы контролировали игру, создавали моменты. Правда, и «Зенит» мог открыть счет, когда Кассьерра вышел один на один с Акинфеевым. Но Игорь сыграл просто великолепно! Забей колумбиец при счете 0:0, кто знает, куда бы все качнулось.