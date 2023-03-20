Защитник ЦСКА Гайич заявил, что любит играть против «Зенита»

Защитник ЦСКА Милан Гайич в разговоре с «СЭ» оценил первую за пять лет победу над «Зенитом» в РПЛ. В матче 20-го тура чемпионата России армейцы обыграли петербургский клуб со счетом 1:0.

— ЦСКА пять лет не выигрывал «Зенит». Понимаете, насколько эта победа важна для фанатов?

— Конечно! Каждая победа важна, особенно с таким сильным соперником, как «Зенит». Мы играли отлично все 90 минут, завершили игру в хорошем стиле.

— Было ли это местью за поражение в первом круге?

— Нет, это футбол. Там у нас тоже были моменты, чтобы забить, скажу так, подозрительные голы, которые не засчитали. Всегда любим играть, соревноваться с «Зенитом». Команда играла очень хорошо. Надеюсь, мы продолжим в том же духе.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России с 48 очками за 20 туров. ЦСКА располагается на 5-й строчке, набрав 35 очков за 20 матчей.