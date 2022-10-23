Защитник ЦСКА Гайич вышел на второй тайм в футболке форварда Гайча

Во втором тайме матча 14-го тура РПЛ между «Оренбургом» и ЦСКА защитник армейцев Милан Гайич играл в футболке одноклубника Адольфо Гайча.

Главный арбитр встречи Владислав Безбородов заметил это только на 55-й минуте и попросил футболиста переодеться. Гайич играет под 22-м номером, а Гайч — под 21-м.

Футболку нашли только через три минуты, после чего Гайич вернулся на поле.

Милан Гайич и Владислав Безбородов. Скриншот трансляции

Милан Гайич. Скриншот трансляции