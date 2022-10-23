Защитник ЦСКА Гайич вышел на второй тайм в футболке форварда Гайча
Во втором тайме матча 14-го тура РПЛ между «Оренбургом» и ЦСКА защитник армейцев Милан Гайич играл в футболке одноклубника Адольфо Гайча.
Главный арбитр встречи Владислав Безбородов заметил это только на 55-й минуте и попросил футболиста переодеться. Гайич играет под 22-м номером, а Гайч — под 21-м.
Футболку нашли только через три минуты, после чего Гайич вернулся на поле.
Милан Гайич и Владислав Безбородов.
Скриншот трансляции
Милан Гайич.
Скриншот трансляции
Милан Гайич.
Скриншот трансляции
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|
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|3
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|
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|6
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|
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|3
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|5
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|
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|
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|13
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|
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|Факел
|14
|1
|9
|4
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|12
|
14
|Локомотив
|14
|3
|3
|8
|17-29
|12
|
15
|Химки
|13
|2
|3
|8
|13-23
|9
|
16
|Торпедо
|13
|1
|3
|9
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|6
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|22.10
|14:00
|
Н. Новгород – Краснодар
|0 : 2
|22.10
|16:30
|
Факел – Ростов
|1 : 1
|22.10
|19:00
|
Локомотив – Динамо
|1 : 3
|23.10
|14:00
|
Оренбург – ЦСКА
|- : -
|23.10
|16:30
|
Спартак – Химки
|- : -
|23.10
|19:00
|
Ахмат – Торпедо
|- : -
|24.10
|17:30
|
Урал – Кр. Советов
|- : -
|24.10
|20:00
|
Зенит – Сочи
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|11
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|9
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|9
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
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Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
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|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|13
|1
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Илья Кутепов
Торпедо М
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|1
|2
|
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Олег Дмитриев
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|14
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