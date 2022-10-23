«Оренбург» — ЦСКА: Сычевой реализовал пенальти и сравнял счет

Нападающий «Оренбурга» Владимир Сычевой оформил дубль в матче 14-го тура РПЛ с ЦСКА (2:2, второй тайм), реализовав пенальти.

Футболист отметился голом на 64-й минуте. На 63-й минуте после просмотра ВАР главный судья Владислав Безбородов поставил пенальти из-за того, что Саша Зделар хватал в штрафной Ренато Гойковича.