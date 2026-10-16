«Я приехал в Ист-кост точно не из-за суммы контракта». Каменев — о возобновлении карьеры

Интервью экс-форварда ЦСКА Владислава Каменева, подписавшего контракт с клубом ECHL.

Нападающий Владислав Каменев сможет сыграть в КХЛ только в марте следующего года. Но любой клуб может подписать с ним контракт еще до дедлайна, так что нужно быть готовым к возвращению.

Хоккеист, получивший двухлетнюю дисквалификацию после обнаружения в организме запрещенных веществ, поехал в Северную Америку и подписал контракт с клубом ECHL из Блумингтона.

На прошлой неделе Владислав провел первую игру с настоящими соперниками за полтора года и поделился впечатлениями в интервью «СЭ».

По физике чувствовал себя нормально

— Как ощущения? Все-таки пауза была непривычно долгой.

— Как будто и не уходил, словно не было этой паузы в полтора года. Мы вышли против команды из Индианаполиса. Понятное дело, первый период получился сумбурным. Все куда-то бегут, шайба скачет и у тех, и у других. Но ожидал, что будет намного тяжелее. Для меня это даже стало сюрпризом. По физике тоже все было нормально.

Прекрасно понимал, что с первого вбрасывания все идеально не получится. Хорошо, что сначала провел товарищеский матч, теперь в сезон будет легче войти.

— Беспокоит ли уровень вашей лиги? Вы выступали в КХЛ, НХЛ и АХЛ, но я уверен, что турнир, в котором будет выступать «Блумингтон», гораздо более низкого уровня.

— Здесь совсем другой хоккей, чем у нас. Например, намного меньше времени владеешь шайбой. В России можно повозиться, а здесь от нее стараются быстрее избавляться — все время требуют играть вперед. Наверное, и мастерства у ребят чуть поменьше, чем в той же КХЛ. Однако и времени на размышление меньше, потому что постоянно кто-то на тебя бежит. Нужно отдавать пас, иначе тебя просто прибьют. Особенно в этой лиге. Я даже заметил, что некоторым шайба иногда вообще не нужна.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

— Трансляция была не самого лучшего качества. Тем не менее заметил, что вы как-то удивлялись тому, что иногда происходит на льду. Идет хоккей, а потом вдруг начинается драка по непонятной причине.

— Меня предупреждали об этом, но все равно немного удивился. Оказывается, в нашей лиге после любого силового приема может начаться стычка. Есть ребята, которые прямо говорят: «Я сюда не в хоккей играть приехал». Впрочем, ничего удивительного. Когда мы прилетели с Артемием Кузнецовым, который в КХЛ выступал за «Сочи» и «Ладу», в аэропорту нас встретил главный тренер. Так он сразу сказал: «Влад, ты здесь увидишь много нового». Мы еще посмеялись, но вышло так, как он говорил.

— Кстати, Кузнецов реально выделялся. Несколько раз брал на себя, тащил шайбу. Вы же, наоборот, особо ее не держали. Это потому, что долго не выходили на лед?

— Скорее всего, да. Перерыв был большой. Прежде всего старался чаще подкатываться к защитникам, чтобы они отдавали. Но со временем начал понимать, что не всегда это получается и надо самому больше подбирать шайбы, самостоятельно выходить из зоны. Иначе будет тяжело. Но для этого и провели матч. Я посмотрел, кто как действует на льду. Да и надо привыкнуть к партнерам.

— Вы начинали русской тройкой. Помимо вас, в звене были Кузнецов и Михаил Абрамов, который выступал за несколько клубов в КХЛ. А почему по ходу встречи вас разбили?

— Миша, кстати, забил в большинстве, когда уже был с другими партнерами. А почему разбили? Да я уверен, тренер просматривал разные сочетания, смотрел. Например, у нас на тренировках вообще никаких звеньев не было. Были группы в черных и белых майках. Только утром написали составы.

— После возвращения из НХЛ вы действовали в КХЛ довольно агрессивно. Были стычки, драки, вы никогда не уходили от боев. Но ведь понимаете, что этот навык в ECHL вам не нужен. Там бойцы совершенно другого уровня.

— Тут уж как пойдет. Если надо заступиться за партнера, то меня ничего не остановит. Однако специально искать повод для драки не стану. Да у нас для этого есть другие ребята. У меня свои задачи. Приехал играть в хоккей, набирать тот тонус, которого не было полтора года, и просто получать удовольствие. Поэтому после матча было очень приятное чувство. Наконец-то вернулся. Мне реально было в кайф. Не важно где — главное, что снова на льду.

— После такой паузы не было волнения? Как прошел день?

— Чувствовал себя спокойно. Вспомнил свое предыгровое расписание: сам приготовил себе обед, немного поспал. Все привычные вещи снова пошли по накатанной. Есть определенный распорядок, который за столько лет уже доведен до автоматизма. Возможно, это и помогло спокойно подойти к игре.

— Все это время было видно, что физически вы себя не запускали. Но одно дело — тренировки, другое — настоящий хоккей с борьбой и задачами.

— Я сам удивился, что по физике чувствовал себя нормально. Выдерживал силовую борьбу, шел в отбор. По ногам тоже не было такого, чтобы сильно опаздывал.

Понятно, что сейчас я еще не на том уровне, на котором был раньше. Ожидал, что будет хуже, поэтому остался доволен своим состоянием.

Фото соцсети

Своеобразная предсезонка

— Как арена? Встречались ли вам такие арены в АХЛ или она маленькая даже по сравнению с другими площадками?

— Со стороны арена кажется маленькой, но внутри такого ощущения нет. Думаю, вмещает около пяти тысяч зрителей. Есть один нюанс: когда шайба подлетает вверх, ее иногда вообще не видно — сливается с фоном, так как довольно много темных участков.

Но в плане условий все хорошо. Отличная раздевалка, есть все необходимое. Был приятно удивлен.

— До начала сезона еще будет хоккей?

— Нет, уже 17 октября стартуем в чемпионате.

— Непривычно.

— Видимо, здесь так принято. Предсезонка вообще своеобразная, больше тренировок. У нас было четыре дня занятий, товарищеская встреча, только после нее впервые дали выходной. Кому-то одного выставочного матча, может быть, и мало, но впереди сезон — еще наиграются.

— Как вам город Блумингтон? Я виртуально по нему погулял. Типичный городок, который мог бы находиться в любом другом штате, а не в Иллинойсе.

— Да особо никуда пока не ездили. Живем в апартаментах, которые предоставляет клуб. Место хорошее. По вечерам собираемся с русскими ребятами, готовим что-нибудь на гриле. Пешком здесь особо никуда не дойдешь. До магазина далеко, до центра тоже. У моего одноклубника Никиты Седова есть машина, поэтому в первые дни ездили по делам — в банк и в магазин за покупками. А так пока особо ничего не смотрели. Едешь по городу, замечаешь, как дома украшены к Хэллоуину. Пока это главное развлечение.

— На Хэллоуин наряжаться будете?

— Если у нас будет какая-нибудь вечеринка, то, скорее всего, придется.

— Назовете свою зарплату?

— Насколько я знаю, зарплаты в ECHL публично не раскрываются. Но по меркам лиги деньги неплохие. А есть ли смысл вообще говорить о заработке? Я сюда приехал уж точно не из-за суммы контракта. Мне надо вернуться на свой уровень хоккея, вспомнить то, что умею, набрать тонус. С голоду не умру.