Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Ротор» оштрафован за задержку матча с «Рубином», «Арсенал» — за нарушение социальной дистанции в Уфе

14:15
Теги:

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц сообщил о штрафах команд по итогам матчей 30-го тура Тинькофф РПЛ.

«По матчу «Уфа» — «Арсенал». Хозяева оштрафованы на 50 тысяч за нарушение санитарного регламента. «Арсенал» оштрафован на 100 тысяч за то, что нарушили и правило социальной дистанции, и правило чистой и грязной зоны», — сказал Григорьянц.

Об игре в Казани он добавил: «Рубин» и «Ротор» за нарушение санитарного регламента оштрафованы на 50 тысяч рублей каждый. За задержку матча «Ротор» также получил 50 тысяч, плюс за неподобающее поведение команды (7 предупреждений) на 100 тысяч».

Также Григорьянц прокомментировал информацию о том, что «Ротор» обратился с просьбой оценить правомерность переноса матча «Уфа» — «Арсенал». Все встречи последнего тура сезона должны были пройти в одно время и начаться в 14:00 мск, но матч в Уфе был перенесен на два часа из-за высокой температуры воздуха.

«Получили письмо от «Ротора». Будем рассматривать в четверг в 11:00. Выложим пресс-релиз на сайте. На заседание приглашены представители «Ротора», РПЛ и делегат матча», — отметил Григорьянц.

(Сергей Федоров)

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Главная ошибка — не выбросил из лодки тех, кто греб в другую сторону». Интервью с экс-тренером «Ротора»
Северная Македония решила выслать российского дипломата
Мать отбила несовершеннолетнюю дочь от насильника
Как мириться с разными знаками зодиака — мнение астрологов

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ сезон 2020 / 2021. 30-й тур. Расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр