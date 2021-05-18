Глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц сообщил о штрафах команд по итогам матчей 30-го тура Тинькофф РПЛ.

«По матчу «Уфа» — «Арсенал». Хозяева оштрафованы на 50 тысяч за нарушение санитарного регламента. «Арсенал» оштрафован на 100 тысяч за то, что нарушили и правило социальной дистанции, и правило чистой и грязной зоны», — сказал Григорьянц.

Об игре в Казани он добавил: «Рубин» и «Ротор» за нарушение санитарного регламента оштрафованы на 50 тысяч рублей каждый. За задержку матча «Ротор» также получил 50 тысяч, плюс за неподобающее поведение команды (7 предупреждений) на 100 тысяч».

Также Григорьянц прокомментировал информацию о том, что «Ротор» обратился с просьбой оценить правомерность переноса матча «Уфа» — «Арсенал». Все встречи последнего тура сезона должны были пройти в одно время и начаться в 14:00 мск, но матч в Уфе был перенесен на два часа из-за высокой температуры воздуха.

«Получили письмо от «Ротора». Будем рассматривать в четверг в 11:00. Выложим пресс-релиз на сайте. На заседание приглашены представители «Ротора», РПЛ и делегат матча», — отметил Григорьянц.

(Сергей Федоров)