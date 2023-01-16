Защитник «Ахмата» Дарко Тодорович в ближайшие дни вернется к работе в общей группе

Защитник «Ахмата» Дарко Тодорович восстанавливается после долгого лечения.

С первого дня сборов он занимается индивидуально под наблюдением докторов и физиотерапевтов. В ближайшие дни Тодорович вернется к работе в общей группе, сообщает пресс-служба команды.

В текущем сезоне Тодорович провел 7 матчей за грозненцев и сделал одну результативную передачу.

В матче 7-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (1:2) он получил перелом нижней трети малоберцовой кости левой ноги.