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Сегодня, 19:02

Защитник «Ахмата» Дарко Тодорович в ближайшие дни вернется к работе в общей группе

Иван Шитик
Корреспондент
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Защитник «Ахмата» Дарко Тодорович восстанавливается после долгого лечения.

С первого дня сборов он занимается индивидуально под наблюдением докторов и физиотерапевтов. В ближайшие дни Тодорович вернется к работе в общей группе, сообщает пресс-служба команды.

В текущем сезоне Тодорович провел 7 матчей за грозненцев и сделал одну результативную передачу.

В матче 7-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (1:2) он получил перелом нижней трети малоберцовой кости левой ноги.

ФК Ахмат
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3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
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 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
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 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
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 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
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 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
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 Урал 17 6 3 8 21-28 21
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 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
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