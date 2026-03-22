«Динамо» — «Зенит»: арбитр Иванов судит каждый четвертый день

Сегодняшний матч 22-го тура чемпионата России «Динамо» — «Зенит» станет для судьи Сергея Иванова шестым за 24 дня. С 27 февраля ростовчанин дважды побывал в московском ВАР-центре, еще дважды приехал в столицу в роли рефери, слетал в ОАЭ и Саудовскую Аравию.

Вот перечень игр, которые с конца февраля обслуживал Иванов:

27 февраля. 19-й тур чемпионата России. «Зенит» — «Балтика» — 1:0. ВАР

8 марта. 20-й тур чемпионата России. ЦСКА — «Динамо» — 1:4. Судья

12 марта. Матч чемпионата ОАЭ. «Аль-Аин» — «Аль-Васи» — 2:0. Судья

14 марта. 21-й тур чемпионата России. «Зенит» — «Спартак» — 2:0. ВАР

18 марта. Полуфинал Кубка Саудовской Аравии. «Аль-Холуд» — «Аль-Иттихад» — 1:1, пен. — 5:4. Судья

22 марта. 22-й тур чемпионата России. «Динамо» — «Зенит». Судья

Март памятен для Иванова. 14 лет назад, 21 марта 2012 года, РФС объявил арбитров и инспекторов матчей 36-го тура чемпионата России. Вслед за Василием Казарцевым в премьер-лиге тогда дебютировал 28-летний выпускник футбольной школы СКА Иванов. «Кандидат экономических наук, старший преподаватель ростовского Института управления, бизнеса и права судейством занимается с 2000 года», — писал тогда «СЭ».