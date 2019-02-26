11:16 | Футбол — РПЛ

Защита Кокорина: "Суд должен указывать на конкретные основания, чтобы заключать под стражу"

0
Обсудить

Сегодня будут рассмотрены апелляции полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, форварда "Зенита" Александра Кокорина и его брата Кирилла, а также детского тренера Александра Протасовицкого на заключение под стражу до 8 апреля.

– В декабре 2018 изменился федеральный закон о порядке избрания меры пресечения. Суд должен указывать на конкретные основания, чтобы заключать под стражу. Обвиняемые не подходят ни под одно из оснований! – заявил адвокат Кокорина Андрей Ромашов. – Дополнительные материалы дела направлены на то, чтобы продлить содержание обвиняемых под стражей.

Суд над Кокориным и Мамаевым. Опять! Live!

Опрос

Кокорин и Мамаев остаются в СИЗО до апреля 2019-го. Справедливо?
Обсудить
голосовать
0
Обсудить
Загрузка...
Материалы сюжета: Кокорин и Мамаев. Главное о скандале
Материалы других СМИ