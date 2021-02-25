Зарема Салихова высоко оценила работу «Спартака» в зимнее трансферное окно

Зарема Салихова, спутница владельца «Спартака» Леонида Федуна, подвела итоги зимнего трансферного окна для красно-белых и высказалась о подписании контракта с форвардом Квинси Промесом.

— Вас можно поздравить с трансфером Промеса? История получилась достаточно нервная.

— Клуб отлично поработал в это трансферное окно. Удалось на очень выгодных условиях приобрести Хендрикса и разгрузить платежную ведомость за счет продажи Кокорина, что позволило пригласить нашу легенду, Квинси Промеса.

— Что стало ключевым фактором возвращения Квинси?

— Ключевым фактором трансфера было желание самого игрока вернуться в «Спартак». Он сохранил любовь к клубу, в независимости от того где выступал после своего ухода, и болельщики отвечают ему взаимностью.

— Главные цели клуба на трансферном рынке?

— Трансферная политика «Спартака» должна приносить результат и одновременно обязана быть эффективной с инвестиционной точки зрения. Это важно для Fair Play и доходной части бюджета клуба в условиях постоянно растущего курса евро, — сказала Салихова в комментарии «СЭ».

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице Тинькофф чемпионата России с 35 очками после 19 туров.

(Максим Алланазаров)