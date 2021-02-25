В «Спартаке» назвали непростыми переговоры с «Аяксом» по Промесу

Управляющий директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал про обстоятельства перехода нападающего Квинси Промеса.

«Еще вчера мы не были уверены, что трансфер состоится вообще, — сказал Мележиков. — Не было уверенности, что реализуем его чисто технически. Тем не менее, со всеми сложностями мы справились, в том числе, благодаря усилиям самого Квинси.

Это было очень непросто. Все шло долго и достаточно тяжело. Тем не менее, буквально 15 минут назад мы подписали контракт. И теперь Квинси Промес в полной мере игрок «Спартака».

(Артем Калинин)