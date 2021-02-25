«Медосмотр пройден, контракт подписан». «Спартак» объявил о переходе Промеса
«Спартак» объявил о переходе нападающего Квинси Промеса. Как отмечается, 29-летний голландец успешно прошел медобследование.
«Медосмотр пройден, контракт подписан. Все! Квинси Промес официально стал игроком «Спартака»», — отмечается в сообщении «Спартака» в Twitter.
Контракт рассчитан на 3,5 года.
Ранее «Спартак» в своем Instagram также опубликовал фрагмент видеоинтервью Промеса после его прохождения медицинского осмотра.
Напомним, «Аякс» объявил о переходе Промеса еще вчера.
Красно-белые заплатили за него 8,5 миллиона евро. Сумма с учетом бонусов может вырасти до 11 миллионов.
Промес уже выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год. В составе московского клуба он стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны. Всего за «Спартак» он отыграл 135 матчей и забил 66 мячей во всех турнирах.
В этом сезоне форвард провел за амстердамцев 25 матчей, отметившись 6 голами и 1 результативной передачей.
Медосмотр пройден, контракт подписан ?— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) February 25, 2021
Всё! Квинси Промес официально стал игроком «Спартака» ???#АнтохаВернулся ?
Дополнительная информация:
https://spartak.com/news/2021-02-25-kvinsi_dobro_pozhalovat_domoy/
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