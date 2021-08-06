Зарема Салихова предложила экс-спортивному директору Попову пройти полиграф

Супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, Зарема Салихова предложила бывшему спортивному директору клуба Дмитрию Попову пройти полиграф после того, как тот выложил их переписку.

«Дмитрий Львович, выложите, пожалуйста, переписки по Мозесу твои и Аверьянова с периода ноябрь-21 февраля, где всеми возможными доводами доказывалось нам, что Мозес очень средний игрок и его нельзя выкупать. После игры кубковой против «Динамо» окончательно с Аверьяновым убедили. Мы же верили своему спортивному директору. Слава Богу, ДТ доказывал мне обратное и уверял, что Мозес будет мотивированным, ему просто надо набрать форму. А зачехлить Вы его хотели его в апреле. Я не буду больше отвечать на Ваши провокации. Если есть что сказать, предлагаю в сентябре устроить совместную пресс-конференцию. А еще лучше полиграф. Посмотрим, кто врет. И про ТД тоже на пресс-конференции совместно поговорим. Протоколы пятничные захватим только», — написала в своем Telegram-канале Салихова.

Сегодня, 6 августа Попов опубликовал скриншоты переписки с Салиховой, в которой супруга владельца «Спартака» предлагает продать Виктора Мозеса и негативно отзывается о бывшем главном тренере команды, Доменико Тедеско.