Главный тренер «Динамо» Шварц назвал причины неудач российских клубов в еврокубках

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц в преддверии матча 3-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА назвал возможные причины неудач российских клубов в еврокубках. По его словам, чтобы изменить ситуацию, нужно время.

«Не стал бы оценивать игру российских клубов в еврокубках, я их не тренирую, — отметил Шварц. — Очень сложно ответить, почему российские клубы плохо играют в еврокубках в прошлые годы. Здесь важен фактор футбольного образования, которое получают российские футболисты и тренеры. Важно, насколько компетентны главные судьи. Это компоненты, по которым мы должны ориентироваться на лучшие лиги. Для этого требуется время, в одночасье такие вопросы не решаются».

Матч «Динамо» — ЦСКА пройдет в воскресенье, 8 августа, на «ВТБ Арене» в Москве (начало — в 20.00 по московскому времени).