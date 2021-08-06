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Экс-спортивный директор «Спартака» Попов выложил переписку с Заремой о Мозесе и Тедеско

13:30
Дмитрий Попов. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II Скриншот переписки Заремы Салиховой и Дмитрия Попова. Фото Telegram-канал Дмитрия Попова Скриншот переписки Заремы Салиховой и Дмитрия Попова. Фото Telegram-канал Дмитрия Попова
Дмитрий Попов. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Бывший спортивный директор «Спартака» Дмитрий Попов опубликовал в своем Telegram-канале переписку с супругой владельца клуба Леонида Федуна, Заремой Салиховой о полузащитнике красно-белых Викторе Мозесе и экс-главном тренере команды Доменико Тедеско.

В переписке Салихова предложила Попову продать Мозеса, на что функционер ответил отказом.

Скриншот переписки Заремы Салиховой и Дмитрия Попова. Фото Telegram-канал Дмитрия Попова
Скриншот переписки Заремы Салиховой и Дмитрия Попова. Фото Telegram-канал Дмитрия Попова

«Это переписка с Заремой Равильевной после кубка с Динамо. Более того, мне было дано указание не заявлять Виктора, а заявить Рошу. Не хватило характера выполнить. Я не хочу ничего сливать. Поэтому еще раз повторяю. Не будет потока дерьма в сторону клуба, не будет доказательств лжи и лицемерия здесь. Выбор за Вами, уважаемая Зарема», — написал Попов.

Позднее экс-спортивный директор красно-белых выложил скриншот переписки с Салиховой, в которой она негативно отзывалась о Тедеско и заявляла, что его решение не продлевать контракт со «Спартаком», а также смена тренера пойдут команде на пользу.

Скриншот переписки Заремы Салиховой и Дмитрия Попова. Фото Telegram-канал Дмитрия Попова
Скриншот переписки Заремы Салиховой и Дмитрия Попова. Фото Telegram-канал Дмитрия Попова

«Страдания по Доменико. Как Зарема Равильевна хотела его продлить», — прокомментировал публикацию Попов.

54-летний Попов работал спортивным директором «Спартака» с 2008 по 2016 год. 26 ноября 2020 года он вернулся на этот пост. Вечером 4 августа функционер сообщил «СЭ», что покидает «Спартак». Причиной ухода специалиста стали разногласия с акционером клуба по трансферным вопросам.

Дополнительная информация:

https://t.me/PopovDL

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Иван Торопцев все материалы автора

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