Народный артист России, болельщик «Спартака» Денис Мацуев поделился ожиданиями от матча «Спартак» — «Нижний Новгород» в рамках третьего тура Тинькофф-РПЛ.

«Каждый матч сейчас как решающий для нашей любимой команды. Осадок после поражения «Бенфики» остался, надо поднимать эмоциональный тонус, выиграв у команды, которая только что перебралась из ФНЛ. Всегда говорил, что команды не фавориты, «Спартаку» не всегда давались просто. Были трудные и упертые матчи. Кстати, матч открытие, который был у «Нижнего Новгорода» с амбициозным Александром Кержаковым, был симпатичным и с характером команды. Легкой прогулки не будет для «Спартака». Мы все прекрасно знаем, как эти команды бьются со «Спартаком». Понятно, что отойти от поражения еще не удается, но мы живем в таком графике, когда очень много матчей в ближайшее время и, конечно, надо перелистнуть ту страницу и настраиваться на каждый матч. Держа в уме 10 число — ответный матч с «Бенфикой». Я еще раз повторяю, что ничего не потеряно. Можно биться, пока есть шанс, не расслабляться и идти вперед!», — сказал Мацуев в беседе с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

Матч «Спартак» — «Нижний Новгород» состоится 7 августа. Начало — 20.00 по московскому времени.