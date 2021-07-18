Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Зарема Салихова — о победах «Спартака»: «Не надо впадать в эйфорию»

21:55
18 июля. Москва. «Спартак» — «Химки» — 5:1. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
18 июля. Москва. «Спартак» — «Химки» — 5:1. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Супруга председателя совета директоров «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова призвала не переоценивать победу московского клуб на товарищеском турнире Кубок Матч Премьер.

«Не надо впадать в эйфорию. Но и точку зрения, что с Кононовым тоже выигрывали этот кубок, я не разделяю по ряду причин.

Во-первых, у Руя Витория квалификация выше, чем у отечественного специалиста. За плечами все-таки «Бенфика», а не тульский «Арсенал».

Во-вторых, конкретная эта команда «дозрела» до побед, до этого пройдя все фазы становления, они чувствуют друг друга.

В-третьих, это не лузеры, с мотивацией как личностной, так и командой все в порядке.

В-четвертых, перед ними важная задача, они ее осознают.

В-пятых, они молодые, голодные, с горящими глазами. Главное это состояние сохранить до последнего тура», — написала Зарема в Telegram-канале.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Мы обмазались грязью и пошли просить милостыню...» Как Генри Сехудо еще в семь лет понял, что он особенный
Видео: почему часто снятся умершие близкие
Истина вины: что грозит насмерть сбившей детей в Солнцево студентке
В Краснодаре девочка исчезла во время купания
«У Джонса были очень плохие бои, а я избивал людей в хлам». Хабиб — о своем величии
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ: межсезонье — лето 2021 года в чемпионате России по футболу — главные события — новости и трансферы