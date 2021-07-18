Зарема Салихова — о победах «Спартака»: «Не надо впадать в эйфорию»

Супруга председателя совета директоров «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова призвала не переоценивать победу московского клуб на товарищеском турнире Кубок Матч Премьер.

«Не надо впадать в эйфорию. Но и точку зрения, что с Кононовым тоже выигрывали этот кубок, я не разделяю по ряду причин.

Во-первых, у Руя Витория квалификация выше, чем у отечественного специалиста. За плечами все-таки «Бенфика», а не тульский «Арсенал».

Во-вторых, конкретная эта команда «дозрела» до побед, до этого пройдя все фазы становления, они чувствуют друг друга.

В-третьих, это не лузеры, с мотивацией как личностной, так и командой все в порядке.

В-четвертых, перед ними важная задача, они ее осознают.

В-пятых, они молодые, голодные, с горящими глазами. Главное это состояние сохранить до последнего тура», — написала Зарема в Telegram-канале.